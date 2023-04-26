Агафья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Василиса Николаевна

Отец ребёнка: Шестаев? Николай Леонтьвич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Шестаев? Петр Николаевич

Отец ребёнка: Шестаев? Николай Леонтьвич

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Шестаев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Шестаев? Николай Леонтьвич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаев? Николай Леонтьвич

Смерть
Неизвестно
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