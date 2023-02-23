(из Раштановки) Пелагея Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: (Левка Сергеев) Карнилов
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: (Левка Сергеев) Карнилов
Рождение ребёнка
1747
Сын: Герасим Иванов
Отец ребёнка: (Левка Сергеев) Карнилов
Смерть
Неизвестно