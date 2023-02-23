(из Раштановки) Пелагея Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(из Раштановки) Пелагея Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: (Левка Сергеев) Карнилов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: (Сычай Левкин) Иванов

Отец ребёнка: (Левка Сергеев) Карнилов

Рождение ребёнка
1747

Сын: Герасим Иванов

Отец ребёнка: (Левка Сергеев) Карнилов

Смерть
Неизвестно
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