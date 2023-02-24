Сычай Левкин А Покрещен Иван Иванов

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(Сычай Левкин) Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: (Левка Сергеев) Карнилов

Мать: Пелагея Григорьева

Рождение ребёнка
1760

Сын: Ефрем Иванович

Мать ребёнка: Авдотья Борисова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Захар Иванович

Мать ребёнка: Авдотья Борисова

Рождение ребёнка
1764

Сын: Илья Иванов

Мать ребёнка: Авдотья Борисова

Рождение ребёнка
1767

Дочь: В Андреевку Афимья Иванова

Мать ребёнка: Авдотья Борисова

Рождение ребёнка
1770

Сын: Лукьян Иванов

Мать ребёнка: Авдотья Борисова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Борисова

Смерть
1818
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