Сычай Левкин А Покрещен Иван Иванов

(Сычай Левкин) Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: (Левка Сергеев) Карнилов
Мать: Пелагея Григорьева
Рождение ребёнка
1760
Сын: Ефрем Иванович
Мать ребёнка: Авдотья Борисова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Захар Иванович
Мать ребёнка: Авдотья Борисова
Рождение ребёнка
1764
Сын: Илья Иванов
Мать ребёнка: Авдотья Борисова
Рождение ребёнка
1767
Дочь: В Андреевку Афимья Иванова
Мать ребёнка: Авдотья Борисова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Лукьян Иванов
Мать ребёнка: Авдотья Борисова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Борисова
Смерть
1818