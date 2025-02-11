Сычай Левкин А Покрещен Иван Иванов
мужской, родился 1744
умер 1812
Мать(Из Раштановки) Пелагея Григорьева1722 г.р.
ОтецЛевка Сергеев А Покрещен Иван КарниловОколо 1717 г.р.
Супруги
(Из Баевки) Авдотья Борисова1742 г.р.
Дети
Ефрем Иванович1760 г.р.
Захар Иванович1762 г.р.Показать еще 3
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Место
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Рождение
1744
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1760
Сын: Ефрем Иванович
Мать ребёнка: (Из Баевки) Авдотья Борисова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Захар Иванович
Мать ребёнка: (Из Баевки) Авдотья Борисова
Рождение ребёнка
1764
Сын: Илья Иванов
Мать ребёнка: (Из Баевки) Авдотья Борисова
Рождение ребёнка
1767
Дочь: В Андреевку Афимья Иванова
Мать ребёнка: (Из Баевки) Авдотья Борисова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Лукьян Иванов
Мать ребёнка: (Из Баевки) Авдотья Борисова
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1812