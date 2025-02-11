Сычай Левкин А Покрещен Иван Иванов 1744 — найти родственников по фамилии на Familio

Сычай Левкин А Покрещен Иван Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1744

умер 1812

Мать
(Из Раштановки) Пелагея Григорьева1722 г.р.
Отец
Левка Сергеев А Покрещен Иван КарниловОколо 1717 г.р.
Супруги
(Из Баевки) Авдотья Борисова1742 г.р.
Дети
Ефрем Иванович1760 г.р.
Захар Иванович1762 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Левка Сергеев А Покрещен Иван Карнилов

Мать: (Из Раштановки) Пелагея Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Из Баевки) Авдотья Борисова

Рождение ребёнка
1760

Сын: Ефрем Иванович

Мать ребёнка: (Из Баевки) Авдотья Борисова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Захар Иванович

Мать ребёнка: (Из Баевки) Авдотья Борисова

Рождение ребёнка
1764

Сын: Илья Иванов

Мать ребёнка: (Из Баевки) Авдотья Борисова

Рождение ребёнка
1767

Дочь: В Андреевку Афимья Иванова

Мать ребёнка: (Из Баевки) Авдотья Борисова

Рождение ребёнка
1770

Сын: Лукьян Иванов

Мать ребёнка: (Из Баевки) Авдотья Борисова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1812

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