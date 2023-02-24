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Захар Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

1764

Пол

Мужской

Отец

1744 г.р.

Мать

1742 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: (Сычай Левкин) Иванов

Мать: Авдотья Борисова

Смерть
1764
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