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Ефрем Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: (Сычай Левкин) Иванов

Мать: Авдотья Борисова

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марья Ефремова

Мать ребёнка: Авдотья Федорова

Рождение ребёнка
1783

Сын: Дмитрий Ефремов

Мать ребёнка: Авдотья Федорова

Рождение ребёнка
1796

Сын: Ерофей Ефремович

Мать ребёнка: Авдотья Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Федорова

Смерть
1798
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