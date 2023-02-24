Ефрем Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти1798
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: (Сычай Левкин) Иванов
Мать: Авдотья Борисова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марья Ефремова
Мать ребёнка: Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
1783
Сын: Дмитрий Ефремов
Мать ребёнка: Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
1796
Сын: Ерофей Ефремович
Мать ребёнка: Авдотья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Федорова
Смерть
1798