Иван Прокофьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Прокофий Герасимов
Мать: Афимья Родионовна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Елена Егоровна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Сергей Иванович
Мать ребёнка: Елена Егоровна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Герасим Иванович
Мать ребёнка: Елена Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Егоровна
Смерть
1841