Иван Прокофьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Прокофьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Прокофий Герасимов

Мать: Афимья Родионовна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Елена Егоровна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Сергей Иванович

Мать ребёнка: Елена Егоровна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Герасим Иванович

Мать ребёнка: Елена Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Егоровна

Смерть
1841
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