Елена Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Прокофьев

Рождение ребёнка
1815

Сын: Сергей Иванович

Отец ребёнка: Иван Прокофьев

Рождение ребёнка
1821

Сын: Герасим Иванович

Отец ребёнка: Иван Прокофьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Прокофьев

Смерть
Неизвестно
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