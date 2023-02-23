Елена Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Прокофьев
Рождение ребёнка
1815
Сын: Сергей Иванович
Отец ребёнка: Иван Прокофьев
Рождение ребёнка
1821
Сын: Герасим Иванович
Отец ребёнка: Иван Прокофьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Прокофьев
Смерть
Неизвестно