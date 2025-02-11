Сумбаев Герасим Иванович 1821 — найти родственников по фамилии на Familio

Сумбаев Герасим Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1821, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 08.04.1876, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Елена Егоровна1796 г.р.
Отец
Иван Прокофьев1794 г.р.
Супруги
Фекла Зиновьевна1823 г.р.
Дети
(Сумбаева) Анна Герасимова1846 г.р.
Анна ГерасимовнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Иван Прокофьев

Мать: Елена Егоровна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Зиновьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Герасимовна

Мать ребёнка: Фекла Зиновьевна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Сумбаева) Анна Герасимова

Мать ребёнка: Фекла Зиновьевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

43

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

39

Смерть
08.04.1876
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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