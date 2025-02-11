Сумбаев Герасим Иванович
мужской, родился 1821, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 08.04.1876, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьЕлена Егоровна1796 г.р.
ОтецИван Прокофьев1794 г.р.
Супруги
Фекла Зиновьевна1823 г.р.
Дети
(Сумбаева) Анна Герасимова1846 г.р.
Анна ГерасимовнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Иван Прокофьев
Мать: Елена Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Зиновьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Герасимовна
Мать ребёнка: Фекла Зиновьевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Сумбаева) Анна Герасимова
Мать ребёнка: Фекла Зиновьевна
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
08.04.1876