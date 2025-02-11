Иван Рекрут В 1836 Г. Иванович 1814 — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Рекрут В 1836 Г. Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1814, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Елена Егоровна1796 г.р.
Отец
Иван Прокофьев1794 г.р.
Супруги
Устинья Михайловна1813 г.р.
Дети
Сумбаев Василий Иванович1831 г.р.
Сумбаев / Слугин Гаврила Отставной Солдат Иванович1834 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Иван Прокофьев

Мать: Елена Егоровна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Михайловна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Сумбаев Василий Иванович

Мать ребёнка: Устинья Михайловна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1834

Сын: Сумбаев / Слугин Гаврила Отставной Солдат Иванович

Мать ребёнка: Устинья Михайловна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1835

Сын: Сумбаев Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Устинья Михайловна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Устинья Михайловна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Призыв на военную службу
1836
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Поступил в рекруты

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

43

Смерть
Неизвестно

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