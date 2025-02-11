Иван Рекрут В 1836 Г. Иванович
мужской, родился 1814, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьЕлена Егоровна1796 г.р.
ОтецИван Прокофьев1794 г.р.
Супруги
Устинья Михайловна1813 г.р.
Дети
Сумбаев Василий Иванович1831 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Иван Прокофьев
Мать: Елена Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Михайловна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Устинья Михайловна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Сумбаев / Слугин Гаврила Отставной Солдат Иванович
Мать ребёнка: Устинья Михайловна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Сумбаев Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Устинья Михайловна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Устинья Михайловна
Призыв на военную службу
1836
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно