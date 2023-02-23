Устинья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Сумбаев? Гаврила Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Возможно Сумбаев Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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