Устинья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Сумбаев? Гаврила Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Возможно Сумбаев Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Иванович
Смерть
Неизвестно