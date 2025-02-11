Сумбаев / Слугин Гаврила Отставной Солдат Иванович 1834 — найти родственников по фамилии на Familio

Сумбаев / Слугин Гаврила Отставной Солдат Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1834, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Иван Рекрут В 1836 Г. Иванович1814 г.р.
Мать
Устинья Михайловна1813 г.р.
Супруги
Сумбаева Пелагея КузьминаДо 1853 г.р.
Дети
(Сумбаева) Мелания Гаврилова28.12.1871 г.р.
Сумбаев / Слугин Илья Гаврилов13.07.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Иван Рекрут В 1836 Г. Иванович

Мать: Устинья Михайловна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сумбаева Пелагея Кузьмина

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

43

Место жительства
1855
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Поступил в рекруты

Призыв на военную службу
1855
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Поступил в рекруты

Военная служба
1855
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Поступил в рекруты

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

39

Рождение ребёнка
28.12.1871

Дочь: (Сумбаева) Мелания Гаврилова

Мать ребёнка: Сумбаева Пелагея Кузьмина

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
13.07.1874

Сын: Сумбаев / Слугин Илья Гаврилов

Мать ребёнка: Сумбаева Пелагея Кузьмина

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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