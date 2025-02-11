Сумбаев / Слугин Гаврила Отставной Солдат Иванович
мужской, родился 1834, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецИван Рекрут В 1836 Г. Иванович1814 г.р.
МатьУстинья Михайловна1813 г.р.
Супруги
Сумбаева Пелагея КузьминаДо 1853 г.р.
Дети
(Сумбаева) Мелания Гаврилова28.12.1871 г.р.
Сумбаев / Слугин Илья Гаврилов13.07.1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Иван Рекрут В 1836 Г. Иванович
Мать: Устинья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1850
Место жительства
1855
Призыв на военную службу
1855
Военная служба
1855
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
28.12.1871
Дочь: (Сумбаева) Мелания Гаврилова
Мать ребёнка: Сумбаева Пелагея Кузьмина
Рождение ребёнка
13.07.1874
Сын: Сумбаев / Слугин Илья Гаврилов
Мать ребёнка: Сумбаева Пелагея Кузьмина
Смерть
Неизвестно