Сумбаев / Слугин Илья Гаврилов 13.07.1874 — найти родственников по фамилии на Familio

Сумбаев / Слугин Илья Гаврилов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 13.07.1874, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Сумбаев / Слугин Гаврила Отставной Солдат Иванович1834 г.р.
Мать
Сумбаева Пелагея КузьминаДо 1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1874

Отец: Сумбаев / Слугин Гаврила Отставной Солдат Иванович

Мать: Сумбаева Пелагея Кузьмина

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Крещение
14.07.1874
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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