Сумбаев / Слугин Илья Гаврилов
мужской, родился 13.07.1874, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецСумбаев / Слугин Гаврила Отставной Солдат Иванович1834 г.р.
МатьСумбаева Пелагея КузьминаДо 1853 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1874
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Крещение
14.07.1874
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно