Афимья Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афимья Родионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

До 1820

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Авдотья Прокофьева

Отец ребёнка: Прокофий Герасимов

Рождение ребёнка
1794

Сын: Иван Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Герасимов

Рождение ребёнка
1810

Сын: Исай Прокофьевич

Отец ребёнка: Прокофий Герасимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофий Герасимов

Смерть
До 1820
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