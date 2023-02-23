Афимья Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиДо 1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Авдотья Прокофьева
Отец ребёнка: Прокофий Герасимов
Рождение ребёнка
1794
Сын: Иван Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Герасимов
Рождение ребёнка
1810
Сын: Исай Прокофьевич
Отец ребёнка: Прокофий Герасимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокофий Герасимов
Смерть
До 1820