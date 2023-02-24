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Исай Прокофьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Прокофий Герасимов

Мать: Афимья Родионовна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Сумбаев Григорий Исаевич

Мать ребёнка: Авдотья Ионовна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Степанида Исаевна

Мать ребёнка: Авдотья Ионовна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Егор Исаевич

Мать ребёнка: Авдотья Ионовна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анастасия Исаевна

Мать ребёнка: Авдотья Ионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Ионовна

Смерть
Неизвестно
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