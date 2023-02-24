Исай Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Прокофий Герасимов
Мать: Афимья Родионовна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Авдотья Ионовна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Степанида Исаевна
Мать ребёнка: Авдотья Ионовна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Егор Исаевич
Мать ребёнка: Авдотья Ионовна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анастасия Исаевна
Мать ребёнка: Авдотья Ионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Ионовна
Смерть
Неизвестно