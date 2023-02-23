Авдотья Ионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Ионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Сумбаев Григорий Исаевич

Отец ребёнка: Исай Прокофьевич

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Степанида Исаевна

Отец ребёнка: Исай Прокофьевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Егор Исаевич

Отец ребёнка: Исай Прокофьевич

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анастасия Исаевна

Отец ребёнка: Исай Прокофьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исай Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
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