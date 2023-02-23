Авдотья Ионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Исай Прокофьевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Степанида Исаевна
Отец ребёнка: Исай Прокофьевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Егор Исаевич
Отец ребёнка: Исай Прокофьевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анастасия Исаевна
Отец ребёнка: Исай Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исай Прокофьевич
Смерть
Неизвестно