Хайретдинов Хуснутдин
Место рожденияБуриказганово, Башкортостан, Россия
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хайретдинова (Халитова) Хабибземал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хайретдинова (Халитова) Хабибземал
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Хайретдинова (Халитова) Хабибземал
Рождение ребёнка
1859
Сын: Богданов Гезетдин Хуснутдинович
Мать ребёнка: Хайретдинова (Халитова) Хабибземал
Рождение ребёнка
1861
Сын: Богданов Гайнетдин Хуснутдинович
Мать ребёнка: Хайретдинова (Халитова) Хабибземал
Рождение ребёнка
1869
Сын: Богданов Гильметдин Хуснутдинович
Мать ребёнка: Хайретдинова (Халитова) Хабибземал
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Хайретдинова (Халитова) Хабибземал
Смерть
Неизвестно