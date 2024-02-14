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Хайретдинов Хуснутдин

Место рождения

Буриказганово, Башкортостан, Россия

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Биктимиров Хайретдин

Мать: Биктимирова (Шириязданова) Сагибадану

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хуснутдинов Ямалетдин

Мать ребёнка: Хайретдинова (Халитова) Хабибземал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хуснутдинов Низаметдин

Мать ребёнка: Хайретдинова (Халитова) Хабибземал

Рождение ребёнка
1850

Сын: Хуснутдинов Гуссаметдин

Мать ребёнка: Хайретдинова (Халитова) Хабибземал

Рождение ребёнка
1859

Сын: Богданов Гезетдин Хуснутдинович

Мать ребёнка: Хайретдинова (Халитова) Хабибземал

Рождение ребёнка
1861

Сын: Богданов Гайнетдин Хуснутдинович

Мать ребёнка: Хайретдинова (Халитова) Хабибземал

Рождение ребёнка
1869

Сын: Богданов Гильметдин Хуснутдинович

Мать ребёнка: Хайретдинова (Халитова) Хабибземал

Рождение ребёнка
1871

Сын: Хуснутдинов Фаттахетдин

Мать ребёнка: Хайретдинова (Халитова) Хабибземал

Смерть
Неизвестно

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