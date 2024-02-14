Биктимирова (Шириязданова) Сагибадану
Место рожденияс.Буриказганово.Башкирия
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Биктимиров Хайретдин
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Биктимиров Хайретдин
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Биктимиров Хайретдин
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно