Биктимирова (Шириязданова) Сагибадану — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биктимирова (Шириязданова) Сагибадану

Место рождения

с.Буриказганово.Башкирия

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1827

Сын: Хайретдинов Фахретдин

Отец ребёнка: Биктимиров Хайретдин

Рождение ребёнка
1828

Сын: Хайретдинов Хуснутдин

Отец ребёнка: Биктимиров Хайретдин

Рождение ребёнка
1830

Сын: Хайретдинов Зайнигабдин

Отец ребёнка: Биктимиров Хайретдин

Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно

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