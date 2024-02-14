Хуснутдинов Фаттахетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуснутдинов Фаттахетдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Хайретдинов Хуснутдин

Мать: Хайретдинова (Халитова) Хабибземал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хуснутдинова (Минибаева) Хаериса

Рождение ребёнка
07.11.1899

Сын: Хуснутдинов Мифтахетдин Фаттахович

Мать ребёнка: Хуснутдинова (Минибаева) Хаериса

Рождение ребёнка
25.06.1910

Сын: Хуснутдинов Салахетдин Фаттахович

Мать ребёнка: Хуснутдинова (Минибаева) Хаериса

Рождение ребёнка
30.09.1912

Сын: Хуснутдинов Рамзан Фаттахович

Мать ребёнка: Хуснутдинова (Минибаева) Хаериса

Рождение ребёнка
03.03.1915

Сын: Хуснутдинов Мингазетдин Фаттахович

Мать ребёнка: Хуснутдинова (Минибаева) Хаериса

Рождение ребёнка
07.07.1917

Сын: Хуснутдинов Минигалим Фаттахович

Мать ребёнка: Хуснутдинова (Минибаева) Хаериса

Смерть
Неизвестно

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