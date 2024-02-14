Хуснутдинов Фаттахетдин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1899
Сын: Хуснутдинов Мифтахетдин Фаттахович
Мать ребёнка: Хуснутдинова (Минибаева) Хаериса
Рождение ребёнка
25.06.1910
Сын: Хуснутдинов Салахетдин Фаттахович
Мать ребёнка: Хуснутдинова (Минибаева) Хаериса
Рождение ребёнка
30.09.1912
Сын: Хуснутдинов Рамзан Фаттахович
Мать ребёнка: Хуснутдинова (Минибаева) Хаериса
Рождение ребёнка
03.03.1915
Сын: Хуснутдинов Мингазетдин Фаттахович
Мать ребёнка: Хуснутдинова (Минибаева) Хаериса
Рождение ребёнка
07.07.1917
Сын: Хуснутдинов Минигалим Фаттахович
Мать ребёнка: Хуснутдинова (Минибаева) Хаериса
Смерть
Неизвестно