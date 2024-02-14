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Богданов Гезетдин Хуснутдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

15.05.1919

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Хайретдинов Хуснутдин

Мать: Хайретдинова (Халитова) Хабибземал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданов Масрура

Рождение ребёнка
01.04.1884

Сын: Богданов Шарафетдин Гезетдинов

Мать ребёнка: Богданов Масрура

Рождение ребёнка
01.04.1884

Сын: Богданов Газизулла Гезетдинов

Мать ребёнка: Богданов Масрура

Смерть
15.05.1919

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