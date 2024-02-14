Богданов Гезетдин Хуснутдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти15.05.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богданов Масрура
Рождение ребёнка
01.04.1884
Сын: Богданов Шарафетдин Гезетдинов
Мать ребёнка: Богданов Масрура
Рождение ребёнка
01.04.1884
Сын: Богданов Газизулла Гезетдинов
Мать ребёнка: Богданов Масрура
Смерть
15.05.1919