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Биктимиров Хайретдин

Место рождения

Буриказганово, Башкортостан, Россия

Дата рождения

1806

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Рахманкулов Биктимир

Мать: Рахманкулова Гульбадия

Рождение ребёнка
1827

Сын: Хайретдинов Фахретдин

Мать ребёнка: Биктимирова (Шириязданова) Сагибадану

Рождение ребёнка
1828

Сын: Хайретдинов Хуснутдин

Мать ребёнка: Биктимирова (Шириязданова) Сагибадану

Рождение ребёнка
1830

Сын: Хайретдинов Зайнигабдин

Мать ребёнка: Биктимирова (Шириязданова) Сагибадану

Смерть
1831

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