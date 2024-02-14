Хайретдинов Зайнигабдин
Место рожденияБуриказганово, Башкортостан, Россия
Дата рождения1830
Дата смерти22.05.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Рождение ребёнка
1852
Сын: Богданов Зайнетдин Зайнигабдинович
Мать ребёнка: Богданова Жена
Рождение ребёнка
1875
Сын: Зайнигабдинович Бадретдин
Мать ребёнка: Богданова Жена
Рождение ребёнка
02.10.1877
Сын: Богданов Хисаметдин Зайнигабдинович
Мать ребёнка: Богданова Жена
Рождение ребёнка
07.01.1881
Сын: Богданов Кияметдин Зайнигабдинович
Мать ребёнка: Богданова Жена
Рождение ребёнка
01.08.1886
Сын: Богданов Абдулла Зайнигабдинович
Мать ребёнка: Богданова Жена
Рождение ребёнка
10.11.1889
Сын: Богданов Газизулла З-Габдинович
Мать ребёнка: Богданова Жена
Рождение ребёнка
16.02.1893
Сын: Богданов Камалетдин Зайнигабдинович
Мать ребёнка: Богданова Жена
Рождение ребёнка
04.08.1897
Сын: Богданов Ямалетдин Зайнигабдинович
Мать ребёнка: Богданова Жена
Смерть
22.05.1910