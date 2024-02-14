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Хайретдинов Зайнигабдин

Место рождения

Буриказганово, Башкортостан, Россия

Дата рождения

1830

Дата смерти

22.05.1910

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Биктимиров Хайретдин

Мать: Биктимирова (Шириязданова) Сагибадану

Рождение ребёнка
1852

Сын: Богданов Зайнетдин Зайнигабдинович

Мать ребёнка: Богданова Жена

Рождение ребёнка
1875

Сын: Зайнигабдинович Бадретдин

Мать ребёнка: Богданова Жена

Рождение ребёнка
02.10.1877

Сын: Богданов Хисаметдин Зайнигабдинович

Мать ребёнка: Богданова Жена

Рождение ребёнка
07.01.1881

Сын: Богданов Кияметдин Зайнигабдинович

Мать ребёнка: Богданова Жена

Рождение ребёнка
01.08.1886

Сын: Богданов Абдулла Зайнигабдинович

Мать ребёнка: Богданова Жена

Рождение ребёнка
10.11.1889

Сын: Богданов Газизулла З-Габдинович

Мать ребёнка: Богданова Жена

Рождение ребёнка
16.02.1893

Сын: Богданов Камалетдин Зайнигабдинович

Мать ребёнка: Богданова Жена

Рождение ребёнка
04.08.1897

Сын: Богданов Ямалетдин Зайнигабдинович

Мать ребёнка: Богданова Жена

Смерть
22.05.1910

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