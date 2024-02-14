Хайретдинов Фахретдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХайретдинов Фахретдин

Хайретдинов Фахретдин

Место рождения

Буриказган

Дата рождения

1827

Дата смерти

15.06.1912

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Биктимиров Хайретдин

Мать: Биктимирова (Шириязданова) Сагибадану

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Насретдин Фахретдинович

Мать ребёнка: Хайретдинова (З-Габдинова) Хабибямал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хайретдинова (З-Габдинова) Хабибямал

Рождение ребёнка
1846

Сын: Богданов Фасхетдин Фахретдинович

Мать ребёнка: Хайретдинова (З-Габдинова) Хабибямал

Рождение ребёнка
1848

Сын: Богданов Фаттахетдин Фахретдинов

Мать ребёнка: Хайретдинова (З-Габдинова) Хабибямал

Рождение ребёнка
1850

Сын: Богданов Минигарей Фахретдинов

Мать ребёнка: Хайретдинова (З-Габдинова) Хабибямал

Рождение ребёнка
1860

Сын: Богданов Бахтигарей Фахретдинович

Мать ребёнка: Хайретдинова (З-Габдинова) Хабибямал

Рождение ребёнка
01.12.1871

Сын: Богданов Сахибгарей Фахретдинович

Мать ребёнка: Хайретдинова (З-Габдинова) Хабибямал

Рождение ребёнка
1875

Сын: Богданов Мингазей Фахретдинович

Мать ребёнка: Хайретдинова (З-Габдинова) Хабибямал

Смерть
15.06.1912

Мы используем куки для улучшения работы сайта.