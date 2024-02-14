Рахманкулов Биктимир
Место рожденияБуриказганово, Башкортостан, Россия
Дата рождения1778
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Богданов Рахманкул
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рахманкулова Гульбадия
Рождение ребёнка
1806
Сын: Биктимиров Хайретдин
Мать ребёнка: Рахманкулова Гульбадия
Рождение ребёнка
1810
Сын: Биктимиров Насретдин
Мать ребёнка: Рахманкулова Гульбадия
Смерть
1848