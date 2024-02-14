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Рахманкулов Биктимир

Место рождения

Буриказганово, Башкортостан, Россия

Дата рождения

1778

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Богданов Рахманкул

Мать: Богданова (Ахметова) Кумуш

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рахманкулова Гульбадия

Рождение ребёнка
1806

Сын: Биктимиров Хайретдин

Мать ребёнка: Рахманкулова Гульбадия

Рождение ребёнка
1810

Сын: Биктимиров Насретдин

Мать ребёнка: Рахманкулова Гульбадия

Смерть
1848

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