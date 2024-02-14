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Богданов Гайнетдин Хуснутдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

08.03.1920

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Хайретдинов Хуснутдин

Мать: Хайретдинова (Халитова) Хабибземал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Зулейха

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова (Хисаметдинова) Гульямал

Рождение ребёнка
1893

Сын: Богданов Имаметдин Гайнетдинович

Мать ребёнка: Богданова Зулейха

Рождение ребёнка
27.08.1896

Сын: Богданов Аглетдин Гайнетдинович

Мать ребёнка: Богданова Зулейха

Рождение ребёнка
10.04.1898

Сын: Богданов Тимербай Гайнетдинович

Мать ребёнка: Богданова Зулейха

Рождение ребёнка
05.10.1900

Сын: Богданов Гайнетдин Гайнетдинович

Мать ребёнка: Богданова Зулейха

Смерть
08.03.1920

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