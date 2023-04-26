Наум Нюняев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наум Нюняев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1694

Дата смерти

До 1745

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: Нюняй Енговатов

Мать: Весяй Феткина

Рождение ребёнка
1716

Дочь: Сиямка Наумова

Мать ребёнка: Чушдай Лукьянова

Рождение ребёнка
1717

Сын: (Пивцай Наумов) Макаров

Мать ребёнка: Чушдай Лукьянова

Рождение ребёнка
1720

Сын: (Маркел Наумов) Екимов

Мать ребёнка: Чушдай Лукьянова

Рождение ребёнка
1730

Сын: пасынок Мелцуткин

Мать ребёнка: Чушдай Лукьянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чушдай Лукьянова

Смерть
До 1745
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