Наум Нюняев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1694
Дата смертиДо 1745
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: Нюняй Енговатов
Мать: Весяй Феткина
Рождение ребёнка
1716
Дочь: Сиямка Наумова
Мать ребёнка: Чушдай Лукьянова
Рождение ребёнка
1717
Мать ребёнка: Чушдай Лукьянова
Рождение ребёнка
1720
Мать ребёнка: Чушдай Лукьянова
Рождение ребёнка
1730
Сын: пасынок Мелцуткин
Мать ребёнка: Чушдай Лукьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чушдай Лукьянова
Смерть
До 1745