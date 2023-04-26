пасынок Мелцуткин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдипасынок Мелцуткин

пасынок Мелцуткин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

1757

Пол

Мужской

Отец

1694 г.р.

Мать

1695 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Наум Нюняев

Мать: Чушдай Лукьянова

Смерть
1757
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close