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пасынок Мелцуткин
пасынок Мелцуткин
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1730
Дата смерти
1757
Пол
Мужской
Отец
Наум Нюняев
1694 г.р.
Мать
Чушдай Лукьянова
1695 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец:
Наум Нюняев
Мать:
Чушдай Лукьянова
Смерть
1757
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