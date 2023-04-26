Чушдай Лукьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чушдай Лукьянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1694 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1716

Дочь: Сиямка Наумова

Отец ребёнка: Наум Нюняев

Рождение ребёнка
1717

Сын: (Пивцай Наумов) Макаров

Отец ребёнка: Наум Нюняев

Рождение ребёнка
1720

Сын: (Маркел Наумов) Екимов

Отец ребёнка: Наум Нюняев

Рождение ребёнка
1730

Сын: пасынок Мелцуткин

Отец ребёнка: Наум Нюняев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наум Нюняев

Смерть
Неизвестно
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