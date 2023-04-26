Чушдай Лукьянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1716
Дочь: Сиямка Наумова
Отец ребёнка: Наум Нюняев
Рождение ребёнка
1717
Отец ребёнка: Наум Нюняев
Рождение ребёнка
1720
Отец ребёнка: Наум Нюняев
Рождение ребёнка
1730
Сын: пасынок Мелцуткин
Отец ребёнка: Наум Нюняев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наум Нюняев
Смерть
Неизвестно