(Пивцай Наумов) Макар Макаров

(Пивцай Наумов) Макаров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Наум Нюняев
Мать: Чушдай Лукьянова
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Ирина Макарова
Мать ребёнка: расиня Терентьева
Рождение ребёнка
1754
Сын: Михаил Макаров
Мать ребёнка: расиня Терентьева
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Анна Макарова
Мать ребёнка: расиня Терентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: расиня Терентьева
Смерть
Неизвестно