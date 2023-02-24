(Пивцай Наумов) Макар Макаров

(Пивцай Наумов) Макаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пивцай Наумов) Макаров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Наум Нюняев

Мать: Чушдай Лукьянова

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Ирина Макарова

Мать ребёнка: расиня Терентьева

Рождение ребёнка
1754

Сын: Михаил Макаров

Мать ребёнка: расиня Терентьева

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Анна Макарова

Мать ребёнка: расиня Терентьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: расиня Терентьева

Смерть
Неизвестно
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