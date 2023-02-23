(из Канадея) расиня Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Ирина Макарова
Отец ребёнка: (Пивцай Наумов) Макаров
Рождение ребёнка
1754
Сын: Михаил Макаров
Отец ребёнка: (Пивцай Наумов) Макаров
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Анна Макарова
Отец ребёнка: (Пивцай Наумов) Макаров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно