(из Канадея) расиня Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(из Канадея) расиня Терентьева

(из Канадея) расиня Терентьева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Ирина Макарова

Отец ребёнка: (Пивцай Наумов) Макаров

Рождение ребёнка
1754

Сын: Михаил Макаров

Отец ребёнка: (Пивцай Наумов) Макаров

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Анна Макарова

Отец ребёнка: (Пивцай Наумов) Макаров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Пивцай Наумов) Макаров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close