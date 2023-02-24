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Нюняй Енговатов

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Место рождения

Перешел из Полдасева в Сабакино между 1723 и 1745 гг.

Дата рождения

1677

Дата смерти

С 1723 по 1745

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: Енговат

Мать: ?

Перешел из Полдасева в Сабакино между 1723 и 1745 гг.
Рождение ребёнка
1694

Сын: Наум Нюняев

Мать ребёнка: Весяй Феткина

Рождение ребёнка
1697

Сын: (Бачар Нюняев) Максимов

Мать ребёнка: Весяй Феткина

Рождение ребёнка
1706

Дочь: Конзай Нюняева

Мать ребёнка: Весяй Феткина

Рождение ребёнка
1723

Сын: (Яков Нюняев) (Е) Кириллов

Мать ребёнка: Весяй Феткина

Смерть
С 1723 по 1745
Рождение ребёнка
1730

Сын: (Аб (л) Егоров

Мать ребёнка: Весяй Феткина

Рождение ребёнка
1736

Сын: (Сыреска Нюняев) Павлов

Мать ребёнка: Весяй Феткина

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