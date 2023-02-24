Нюняй Енговатов
Место рожденияПерешел из Полдасева в Сабакино между 1723 и 1745 гг.
Дата рождения1677
Дата смертиС 1723 по 1745
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1694
Сын: Наум Нюняев
Мать ребёнка: Весяй Феткина
Рождение ребёнка
1697
Мать ребёнка: Весяй Феткина
Рождение ребёнка
1706
Дочь: Конзай Нюняева
Мать ребёнка: Весяй Феткина
Рождение ребёнка
1723
Сын: (Яков Нюняев) (Е) Кириллов
Мать ребёнка: Весяй Феткина
Смерть
С 1723 по 1745
Рождение ребёнка
1730
Сын: (Аб (л) Егоров
Мать ребёнка: Весяй Феткина
Рождение ребёнка
1736
Мать ребёнка: Весяй Феткина