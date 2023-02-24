Перешел из Полдасева в Сабакино между 1723 и 1745 гг.

Место рождения Перешел из Полдасева в Сабакино между 1723 и 1745 гг.

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