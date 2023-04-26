(Сыреска Нюняев) Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиДо 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Нюняй Енговатов
Мать: Весяй Феткина
Рождение ребёнка
1749
Сын: Михаил Филипов
Мать ребёнка: Марья Леонтьева
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Василий (Сырысев)
Мать ребёнка: Марья Леонтьева
Рождение ребёнка
1757
Сын: Федор Филипов
Мать ребёнка: Марья Леонтьева
Рождение ребёнка
1762
Сын: Павел Филипов
Мать ребёнка: Марья Леонтьева
Рождение ребёнка
1767
Сын: Егор Филипов
Мать ребёнка: Марья Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Леонтьева
Смерть
До 1795