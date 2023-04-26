(Сыреска Нюняев) Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сыреска Нюняев) Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

До 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Нюняй Енговатов

Мать: Весяй Феткина

Рождение ребёнка
1749

Сын: Михаил Филипов

Мать ребёнка: Марья Леонтьева

Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Василий (Сырысев)

Мать ребёнка: Марья Леонтьева

Рождение ребёнка
1757

Сын: Федор Филипов

Мать ребёнка: Марья Леонтьева

Рождение ребёнка
1762

Сын: Павел Филипов

Мать ребёнка: Марья Леонтьева

Рождение ребёнка
1767

Сын: Егор Филипов

Мать ребёнка: Марья Леонтьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Леонтьева

Смерть
До 1795
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