(из Никитино) Марья Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1749
Сын: Михаил Филипов
Отец ребёнка: (Сыреска Нюняев) Павлов
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Василий (Сырысев)
Отец ребёнка: (Сыреска Нюняев) Павлов
Рождение ребёнка
1757
Сын: Федор Филипов
Отец ребёнка: (Сыреска Нюняев) Павлов
Рождение ребёнка
1762
Сын: Павел Филипов
Отец ребёнка: (Сыреска Нюняев) Павлов
Рождение ребёнка
1767
Сын: Егор Филипов
Отец ребёнка: (Сыреска Нюняев) Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно