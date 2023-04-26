(из Никитино) Марья Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(из Никитино) Марья Леонтьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1736 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Михаил Филипов

Отец ребёнка: (Сыреска Нюняев) Павлов

Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Василий (Сырысев)

Отец ребёнка: (Сыреска Нюняев) Павлов

Рождение ребёнка
1757

Сын: Федор Филипов

Отец ребёнка: (Сыреска Нюняев) Павлов

Рождение ребёнка
1762

Сын: Павел Филипов

Отец ребёнка: (Сыреска Нюняев) Павлов

Рождение ребёнка
1767

Сын: Егор Филипов

Отец ребёнка: (Сыреска Нюняев) Павлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Сыреска Нюняев) Павлов

Смерть
Неизвестно
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