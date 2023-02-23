Весяй Феткина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Весяй Феткина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1679

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1694

Сын: Наум Нюняев

Отец ребёнка: Нюняй Енговатов

Рождение ребёнка
1697

Сын: (Бачар Нюняев) Максимов

Отец ребёнка: Нюняй Енговатов

Рождение ребёнка
1706

Дочь: Конзай Нюняева

Отец ребёнка: Нюняй Енговатов

Рождение ребёнка
1723

Сын: (Яков Нюняев) (Е) Кириллов

Отец ребёнка: Нюняй Енговатов

Рождение ребёнка
1730

Сын: (Аб (л) Егоров

Отец ребёнка: Нюняй Енговатов

Рождение ребёнка
1736

Сын: (Сыреска Нюняев) Павлов

Отец ребёнка: Нюняй Енговатов

Смерть
Неизвестно
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