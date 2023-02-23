Весяй Феткина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1679
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1694
Сын: Наум Нюняев
Отец ребёнка: Нюняй Енговатов
Рождение ребёнка
1697
Отец ребёнка: Нюняй Енговатов
Рождение ребёнка
1706
Дочь: Конзай Нюняева
Отец ребёнка: Нюняй Енговатов
Рождение ребёнка
1723
Сын: (Яков Нюняев) (Е) Кириллов
Отец ребёнка: Нюняй Енговатов
Рождение ребёнка
1730
Сын: (Аб (л) Егоров
Отец ребёнка: Нюняй Енговатов
Рождение ребёнка
1736
Отец ребёнка: Нюняй Енговатов
Смерть
Неизвестно