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Конзай Нюняева
Конзай Нюняева
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1706
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Нюняй Енговатов
1677 г.р.
Мать
Весяй Феткина
1679 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец:
Нюняй Енговатов
Мать:
Весяй Феткина
Смерть
Неизвестно
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