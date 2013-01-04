Ждан Юрий Федорович
Место рождения
Дата рождения30.01.1932
Дата смерти04.01.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1932
Отец: Ждан Ждан Миронович
Рождение ребёнка
03.11.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Эльвира (Ляля) Эдмундовна
Рождение ребёнка
24.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Эльвира (Ляля) Эдмундовна
Смерть
04.01.2013