Ждан Юрий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ждан Юрий Федорович

Место рождения

Запорожье

Дата рождения

30.01.1932

Дата смерти

04.01.2013

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1932

Отец: Ждан Ждан Миронович

Мать: Ждан Феня (Фаина) Семеновна

Рождение ребёнка
03.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эльвира (Ляля) Эдмундовна

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
24.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эльвира (Ляля) Эдмундовна

Днепр, Дніпропетровська область
Смерть
04.01.2013
Днепр, Дніпропетровська область
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