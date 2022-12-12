Ждан Ждан Миронович
Место рождения
Дата рождения03.03.1896
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1896
Отец: Ждан Мирон Харитонович
Рождение ребёнка
03.05.1924
Дочь: Корецкая Майя Федоровна
Мать ребёнка: Ждан Феня (Фаина) Семеновна
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Ждан Феня (Фаина) Семеновна
Рождение ребёнка
30.01.1932
Сын: Ждан Юрий Федорович
Мать ребёнка: Ждан Феня (Фаина) Семеновна
Рождение ребёнка
21.09.1937
Дочь: Воробьева Галина (Инна)
Мать ребёнка: Ждан Феня (Фаина) Семеновна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Ждан Игорь Федотович
Мать ребёнка: Ждан Феня (Фаина) Семеновна
Рождение ребёнка
09.08.1945
Дочь: Людмила (Люся) Федотовна
Мать ребёнка: Ждан Феня (Фаина) Семеновна
Смерть
1972