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Ждан Ждан Миронович

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Место рождения

Вознесенка, Александровский уезд, Екатеринославская губерния

Дата рождения

03.03.1896

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1896

Отец: Ждан Мирон Харитонович

Мать: Ждан Ефросинья Григорьевна

Вознесенка, Александровский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
03.05.1924

Дочь: Корецкая Майя Федоровна

Мать ребёнка: Ждан Феня (Фаина) Семеновна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Ждан Владимир Федорович

Мать ребёнка: Ждан Феня (Фаина) Семеновна

Рождение ребёнка
30.01.1932

Сын: Ждан Юрий Федорович

Мать ребёнка: Ждан Феня (Фаина) Семеновна

Рождение ребёнка
21.09.1937

Дочь: Воробьева Галина (Инна)

Мать ребёнка: Ждан Феня (Фаина) Семеновна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Ждан Игорь Федотович

Мать ребёнка: Ждан Феня (Фаина) Семеновна

Рождение ребёнка
09.08.1945

Дочь: Людмила (Люся) Федотовна

Мать ребёнка: Ждан Феня (Фаина) Семеновна

Смерть
1972
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