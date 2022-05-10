(Чапская) Эльвира (Ляля) Эдмундовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чапская) Эльвира (Ляля) Эдмундовна

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Место рождения

Каменское, Дніпропетровська область

Дата рождения

13.10.1932

Дата смерти

10.05.2022

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1932

Отец: Чапский Эдмунд Матвеевич

Мать: Чапская Елизавета (Эльжбета)

Каменское, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
03.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ждан Юрий Федорович

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
24.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ждан Юрий Федорович

Днепр, Дніпропетровська область
Смерть
10.05.2022
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