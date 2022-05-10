(Чапская) Эльвира (Ляля) Эдмундовна
Место рождения
Дата рождения13.10.1932
Дата смерти10.05.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1932
Рождение ребёнка
03.11.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ждан Юрий Федорович
Рождение ребёнка
24.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ждан Юрий Федорович
Смерть
10.05.2022