Ждан (Фиалкова) Феня (Фаина) Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ждан (Фиалкова) Феня (Фаина) Семеновна

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Место рождения

Дружковка

Дата рождения

18.08.1902

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1902

Отец: Фиалков Семен (Соломон)

Мать: Фиалкова Елена

Рождение ребёнка
03.05.1924

Дочь: Корецкая Майя Федоровна

Отец ребёнка: Ждан Ждан Миронович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Ждан Владимир Федорович

Отец ребёнка: Ждан Ждан Миронович

Рождение ребёнка
30.01.1932

Сын: Ждан Юрий Федорович

Отец ребёнка: Ждан Ждан Миронович

Рождение ребёнка
21.09.1937

Дочь: Воробьева Галина (Инна)

Отец ребёнка: Ждан Ждан Миронович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Ждан Игорь Федотович

Отец ребёнка: Ждан Ждан Миронович

Рождение ребёнка
09.08.1945

Дочь: Людмила (Люся) Федотовна

Отец ребёнка: Ждан Ждан Миронович

Смерть
1965
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