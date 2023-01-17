Ждан (Фиалкова) Феня (Фаина) Семеновна
Место рождения
Дата рождения18.08.1902
Дата смерти1965
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1902
Отец: Фиалков Семен (Соломон)
Мать: Фиалкова Елена
Рождение ребёнка
03.05.1924
Дочь: Корецкая Майя Федоровна
Отец ребёнка: Ждан Ждан Миронович
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Ждан Ждан Миронович
Рождение ребёнка
30.01.1932
Сын: Ждан Юрий Федорович
Отец ребёнка: Ждан Ждан Миронович
Рождение ребёнка
21.09.1937
Дочь: Воробьева Галина (Инна)
Отец ребёнка: Ждан Ждан Миронович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Ждан Игорь Федотович
Отец ребёнка: Ждан Ждан Миронович
Рождение ребёнка
09.08.1945
Дочь: Людмила (Люся) Федотовна
Отец ребёнка: Ждан Ждан Миронович
Смерть
1965