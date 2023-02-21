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Фиалкова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Фиалков Моисей Семенович

Отец ребёнка: Фиалков Семен (Соломон)

Рождение ребёнка
25.03.1896

Сын: Фиалков Григорий Семенович

Отец ребёнка: Фиалков Семен (Соломон)

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Гуревич Софья Семеновна

Отец ребёнка: Фиалков Семен (Соломон)

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Зинаида Семеновна

Отец ребёнка: Фиалков Семен (Соломон)

Рождение ребёнка
18.08.1902

Дочь: Ждан Феня (Фаина) Семеновна

Отец ребёнка: Фиалков Семен (Соломон)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Фиалков Семен (Соломон)

Смерть
1938
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