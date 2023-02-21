Фиалкова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Фиалков Семен (Соломон)
Рождение ребёнка
25.03.1896
Сын: Фиалков Григорий Семенович
Отец ребёнка: Фиалков Семен (Соломон)
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Гуревич Софья Семеновна
Отец ребёнка: Фиалков Семен (Соломон)
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Зинаида Семеновна
Отец ребёнка: Фиалков Семен (Соломон)
Рождение ребёнка
18.08.1902
Дочь: Ждан Феня (Фаина) Семеновна
Отец ребёнка: Фиалков Семен (Соломон)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Фиалков Семен (Соломон)
Смерть
1938