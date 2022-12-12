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Фиалков Семен (Соломон)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Фиалков Моисей Семенович

Мать ребёнка: Фиалкова Елена

Рождение ребёнка
25.03.1896

Сын: Фиалков Григорий Семенович

Мать ребёнка: Фиалкова Елена

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Гуревич Софья Семеновна

Мать ребёнка: Фиалкова Елена

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Зинаида Семеновна

Мать ребёнка: Фиалкова Елена

Рождение ребёнка
18.08.1902

Дочь: Ждан Феня (Фаина) Семеновна

Мать ребёнка: Фиалкова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Фиалкова Елена

Смерть
Неизвестно
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