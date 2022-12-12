Фиалков Семен (Соломон)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Фиалкова Елена
Рождение ребёнка
25.03.1896
Сын: Фиалков Григорий Семенович
Мать ребёнка: Фиалкова Елена
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Гуревич Софья Семеновна
Мать ребёнка: Фиалкова Елена
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Зинаида Семеновна
Мать ребёнка: Фиалкова Елена
Рождение ребёнка
18.08.1902
Дочь: Ждан Феня (Фаина) Семеновна
Мать ребёнка: Фиалкова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Фиалкова Елена
Смерть
Неизвестно