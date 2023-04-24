Фиалков Моисей Семенович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиС 1924 по 1926
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Фиалков Семен (Соломон)
Мать: Фиалкова Елена
Рождение ребёнка
22.04.1911
Мать ребёнка: Фиалков София
Рождение ребёнка
04.05.1915
Сын: Фиалко Абрам (Иван Матвеевич)
Мать ребёнка: Фиалков София
Russia
Рождение ребёнка
1917
Сын: Фиалков Матвей
Мать ребёнка: Фиалков София
Рождение ребёнка
16.07.1923
Дочь: Берлин Адель
Мать ребёнка: Фиалков София
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фиалков София
Смерть
С 1924 по 1926