Фиалков Моисей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фиалков Моисей Семенович

Место рождения

Дружковка

Дата рождения

1880

Дата смерти

С 1924 по 1926

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Фиалков Семен (Соломон)

Мать: Фиалкова Елена

Рождение ребёнка
22.04.1911

Сын: Фиалко Борис Моисеевич

Мать ребёнка: Фиалков София

Рождение ребёнка
04.05.1915

Сын: Фиалко Абрам (Иван Матвеевич)

Мать ребёнка: Фиалков София

Russia
Рождение ребёнка
1917

Сын: Фиалков Матвей

Мать ребёнка: Фиалков София

Рождение ребёнка
16.07.1923

Дочь: Берлин Адель

Мать ребёнка: Фиалков София

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фиалков София

Смерть
С 1924 по 1926
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