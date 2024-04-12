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Андрей Тимофеев

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Вычислено 1812

Дата смерти

После 1853

Пол

Мужской

Отец

Около 1778 г.р.

Мать

Вычислено 1776 г.р.

Жена

Вычислено 1809 г.р.

Дети

Вычислено 1840 г.р.
Вычислено 1844 г.р.
Вычислено 1852 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812

Отец: Тимофей Гаврилов

Мать: Ирина Алексеева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Упоминание
1830
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.1, д.1596 (1830г.) | Исповедная ведомость Рузской округи села Васильевского церкви Рождества пресвятыя Богородицы вотчи... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1840

Сын: Семен Андреев

Мать ребёнка: Вера Мокеева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1844

Дочь: Марфа Андреева

Мать ребёнка: Вера Мокеева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Дочь: Акилина Андреева

Мать ребёнка: Вера Мокеева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Упоминание
1853
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.203, оп. 745, д. 1666 (1853г.) | Исповедные ведомости церквей Рузского благочиния за 1853 год
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера Мокеева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной г-на подполковника И.М .Хлебникова, после 1829 г. - И.Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1853
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
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