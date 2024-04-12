Андрей Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1812
Дата смертиПосле 1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812
Отец: Тимофей Гаврилов
Мать: Ирина Алексеева
Упоминание
1830
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.1, д.1596 (1830г.) | Исповедная ведомость Рузской округи села Васильевского церкви Рождества пресвятыя Богородицы вотчи... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1840
Сын: Семен Андреев
Мать ребёнка: Вера Мокеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1844
Дочь: Марфа Андреева
Мать ребёнка: Вера Мокеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Дочь: Акилина Андреева
Мать ребёнка: Вера Мокеева
Упоминание
1853
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.203, оп. 745, д. 1666 (1853г.) | Исповедные ведомости церквей Рузского благочиния за 1853 год
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера Мокеева
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной г-на подполковника И.М .Хлебникова, после 1829 г. - И.Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1853
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)