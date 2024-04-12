Тимофей Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиМежду 1830 и 1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1777
Жена: Ирина Алексеева
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Рождение
Около 1778
Отец: Гаврила Николаев
Мать: Домна Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Сын: Иван Тимофеев
Мать ребёнка: Ирина Алексеева
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Елена Тимофеева
Мать ребёнка: Ирина Алексеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Сын: Андрей Тимофеев
Мать ребёнка: Ирина Алексеева
Упоминание
1830
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.1, д.1596 (1830г.) | Исповедная ведомость Рузской округи села Васильевского церкви Рождества пресвятыя Богородицы вотчи... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Между 1830 и 1853
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)