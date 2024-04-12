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Тимофей Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Между 1830 и 1853

Пол

Мужской

Отец

Около 1758 г.р.

Мать

1750 г.р.

Жена

Вычислено 1776 г.р.

Дети

Вычислено 1798 г.р.
1802 г.р.
Вычислено 1812 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1777

Жена: Ирина Алексеева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Рождение
Около 1778

Отец: Гаврила Николаев

Мать: Домна Иванова

Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Сын: Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Ирина Алексеева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Елена Тимофеева

Мать ребёнка: Ирина Алексеева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Сын: Андрей Тимофеев

Мать ребёнка: Ирина Алексеева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Упоминание
1830
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.1, д.1596 (1830г.) | Исповедная ведомость Рузской округи села Васильевского церкви Рождества пресвятыя Богородицы вотчи... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Между 1830 и 1853
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
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