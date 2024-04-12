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Акилина Андреева

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Вычислено 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1812 г.р.

Мать

Вычислено 1809 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1852

Отец: Андрей Тимофеев

Мать: Вера Мокеева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Упоминание
1853
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.203, оп. 745, д. 1666 (1853г.) | Исповедные ведомости церквей Рузского благочиния за 1853 год
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная г-на Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
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