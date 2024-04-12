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Вера Мокеева

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Вычислено 1809

Дата смерти

Между 1852 и 1853

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1812 г.р.

Дети

Вычислено 1840 г.р.
Вычислено 1844 г.р.
Вычислено 1852 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Упоминание
1830
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.1, д.1596 (1830г.) | Исповедная ведомость Рузской округи села Васильевского церкви Рождества пресвятыя Богородицы вотчи... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1840

Сын: Семен Андреев

Отец ребёнка: Андрей Тимофеев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1844

Дочь: Марфа Андреева

Отец ребёнка: Андрей Тимофеев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Дочь: Акилина Андреева

Отец ребёнка: Андрей Тимофеев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Тимофеев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная г-на Ивана Мих. Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Между 1852 и 1853
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
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