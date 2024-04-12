Вера Мокеева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1809
Дата смертиМежду 1852 и 1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809
Упоминание
1830
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.1, д.1596 (1830г.) | Исповедная ведомость Рузской округи села Васильевского церкви Рождества пресвятыя Богородицы вотчи... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1840
Сын: Семен Андреев
Отец ребёнка: Андрей Тимофеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1844
Дочь: Марфа Андреева
Отец ребёнка: Андрей Тимофеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Дочь: Акилина Андреева
Отец ребёнка: Андрей Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Тимофеев
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная г-на Ивана Мих. Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Между 1852 и 1853
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)