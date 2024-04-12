Семен Андреев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1840
Дата смертиПосле 1853
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1840
Отец: Андрей Тимофеев
Мать: Вера Мокеева
Упоминание
1853
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.203, оп. 745, д. 1666 (1853г.) | Исповедные ведомости церквей Рузского благочиния за 1853 год
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин г-на И.Вейденгаммера, с 1844г. дворовый А.И.Вейденгаммера, с 1855-свободный
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1853
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)