Ирина Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1776
Дата смертиМежду 1830 и 1853
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1776
Отец: Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1777
Муж: Тимофей Гаврилов
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Сын: Иван Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Гаврилов
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Елена Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Гаврилов
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Сын: Андрей Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Гаврилов
Упоминание
1830
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.1, д.1596 (1830г.) | Исповедная ведомость Рузской округи села Васильевского церкви Рождества пресвятыя Богородицы вотчи... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная г-на Хлебникова и Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Между 1830 и 1853
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)