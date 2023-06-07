Ирина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Алексеева

Ирина Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1776

Дата смерти

Между 1830 и 1853

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1778 г.р.

Дети

Вычислено 1798 г.р.
1802 г.р.
Вычислено 1812 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776

Отец: Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1777

Муж: Тимофей Гаврилов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Сын: Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Гаврилов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Елена Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Гаврилов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Сын: Андрей Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Гаврилов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Упоминание
1830
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.1, д.1596 (1830г.) | Исповедная ведомость Рузской округи села Васильевского церкви Рождества пресвятыя Богородицы вотчи... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная г-на Хлебникова и Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Между 1830 и 1853
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)