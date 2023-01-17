Шехалёв Феофан Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШехалёв Феофан Васильевич

Шехалёв Феофан Васильевич

avatar

Место рождения

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

08.08.1888

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Шехалёв Василий Фёдорович

Мать: Шехалёва Авдотья Тимофеевна

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Авдотья Феофановна

Мать ребёнка: Шехалёва Анна Матвеевна

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Шехалёв Евфимий Феофанович

Мать ребёнка: Шехалёва Анна Андреевна

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шехалёва Анна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шехалёва Анна Матвеевна

Смерть
08.08.1888
Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close