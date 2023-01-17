Шехалёв Феофан Васильевич
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти08.08.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Авдотья Феофановна
Мать ребёнка: Шехалёва Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Шехалёв Евфимий Феофанович
Мать ребёнка: Шехалёва Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шехалёва Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шехалёва Анна Матвеевна
Смерть
08.08.1888