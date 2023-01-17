Шехалёва Авдотья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шехалёва Авдотья Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Шехалёв Феофан Васильевич

Отец ребёнка: Шехалёв Василий Фёдорович

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Шехалёв Василий Фёдорович

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Шехалёв Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Шехалёв Василий Фёдорович

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шехалёв Василий Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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