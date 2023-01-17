Шехалёва Авдотья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Шехалёв Феофан Васильевич
Отец ребёнка: Шехалёв Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Шехалёв Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Шехалёв Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Шехалёв Василий Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно