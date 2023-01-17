Шехалёв Евфимий Феофанович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Шехалёв Феофан Васильевич
Мать: Шехалёва Анна Андреевна
Рождение ребёнка
04.12.1889
Мать ребёнка: Шехалёва Василиса (Васса) Степановна
Рождение ребёнка
06.07.1891
Мать ребёнка: Шехалёва Василиса (Васса) Степановна
Рождение ребёнка
01.11.1897
Дочь: Александра Ефимовна
Мать ребёнка: Шехалёва Василиса (Васса) Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно