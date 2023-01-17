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Шехалёв Евфимий Феофанович

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Место рождения

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Шехалёв Феофан Васильевич

Мать: Шехалёва Анна Андреевна

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.12.1889

Сын: Шехалёв Василий Ефимович

Мать ребёнка: Шехалёва Василиса (Васса) Степановна

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.07.1891

Сын: Шехалёв Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Шехалёва Василиса (Васса) Степановна

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.11.1897

Дочь: Александра Ефимовна

Мать ребёнка: Шехалёва Василиса (Васса) Степановна

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шехалёва Василиса (Васса) Степановна

Смерть
Неизвестно
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